Постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

22 июля 2019 16:30 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси может занять пост гендиректора МАГАТЭ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

"Пока есть информация о кандидатуре Рафаэля Гросси", - сообщил источник. По правилам, любое государство МАГАТЭ вправе выдвинуть своего кандидата.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ
Европа 12:58
Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
Другие страны 11:18
Источники сообщили о возможной отставке главы МАГАТЭ
В мире 04:52
Парламент Аргентины возложил вину за гибель подлодки на главу Минобороны
В мире 19 июля 05:42
Амано может в 2020 году досрочно уйти с поста гендиректора МАГАТЭ
Другие страны 17 июля 17:10
Постпред Ирана заявил, что заседание МАГАТЭ не принесло США нужных результатов
Другие страны 11 июля 09:48
Лента новостей
Новый раунд торговых переговоров Китая и США может пройти на следующей неделе
Другие страны 17:31
АМИ TREND признано лучшим агентством (ОПРОС)
Общество 17:30
ЦК Компартии Китая: Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном
Политика 17:10
Власти Шри-Ланки продлили режим чрезвычайного положения на месяц
Другие страны 17:10
Премьер-министр: Современная азербайджанская пресса, переживает период развития, в соответствии с достижениями во всех сферах
Политика 17:01
Китай совместно с Россией и ЕС проработает план по созданию станции на Луне
Другие страны 16:50
SOCAR Polymer получает улучшенное сырье с обновленных участков ЭП-300 в Сумгайыте
Экономика 16:34
Мубариз Гурбанлы: Связи между Азербайджаном и Китаем развиваются по нарастающей
Политика 16:22
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Экономика 16:22