Постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

Постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси может занять пост гендиректора МАГАТЭ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщил в понедельник секретариат агентства. В понедельник ожидалось заявление Амано об уходе в отставку. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

"Пока есть информация о кандидатуре Рафаэля Гросси", - сообщил источник. По правилам, любое государство МАГАТЭ вправе выдвинуть своего кандидата.

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