Новый раунд торговых переговоров Китая и США может пройти на следующей неделе

Новый раунд переговоров по торговым вопросам между Китаем и США может пройти уже на следующей неделе в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, делегацию США, скорее всего, возглавят глава Минфина Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Как пишет газета, это будут первые торговые консультации между странами после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке в конце июня.

Как отмечает South China Morning Post, Китай положительно отреагировал на принятое ранее в этом месяце решение Белого дома отменить 25%-ные пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млн (всего 110 пунктов торговой номенклатуры, включая медицинское оборудование и электронику).

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

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