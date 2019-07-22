Китай призвал страны Персидского залива решать конфликты путем диалога

22 июля 2019 17:51 (UTC+04:00)

Страны Персидского залива должны проявлять сдержанность и спокойствие, не "открывать ящик Пандоры", а решать конфликты и разногласия путем диалога, заявил в понедельник Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль-Нахаяйном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мир и стабильность в районе Персидского залива имеют важное значение для безопасности и развития Ближнего Востока и даже всего мира, он должен стать "оазисом безопасности", а не в новым "источником потрясений", - заявил китайский лидер на встрече в Доме народных собраний в Пекине.

Он подчеркнул, что "КНР поддерживает ОАЭ в усилиях по обеспечению региональной безопасности и стабильности, призывает все соответствующие стороны проявлять сдержанность и спокойствие, не открывать ящик Пандоры, а решать разногласия и разрешать конфликты на основе взаимного уважения путем диалога".

"Китай готов совместно с ОАЭ и всем международным сообществом прикладывать усилия для обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе", - добавил Си Цзиньпин.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous.

По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время CENTCOM заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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