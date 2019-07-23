Сеул выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом

23 июля 2019 10:50 (UTC+04:00)

Администрация президента Республики Корея выразила протест российской стороне в связи с тем, что самолет ВКС РФ, по версии южнокорейской стороны, нарушил воздушное пространство страны, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы очень серьезно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьезные меры", - сказал представитель президентской администрации Ко Мин Чжун. Отмечается, что протест был направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Ранее во вторник агентство Yonhap выступило с утверждением, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

По версии Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея, в опознавательную зону ПВО страны во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один самолет РФ, как утверждается, при этом нарушил воздушное пространство республики дважды - около 09:00 и 09:30. Отмечается, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС РФ.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.

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