Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

23 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку. Лодка предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японское море – ред.)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробностей ни о самой лодке, ни о ее оснащении не приводится.

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - подчеркивает ЦТАК.

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