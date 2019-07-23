Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку. Лодка предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японское море – ред.)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробностей ни о самой лодке, ни о ее оснащении не приводится.

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - подчеркивает ЦТАК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.