В Иране заявили, что наблюдают за всеми кораблями ВМС США в районе Персидского залива

Иранские власти следят за передвижением всех военных кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в регионе Персидского залива. Об этом заявил командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади в интервью иранскому агентству Клуб молодых журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что последовательно отслеживаем передвижение всех вражеских флотов, особенно ВМС США, с начала их движения до момента прибытия в регион Персидского залива, - указал Ханзади. - Помимо времени прибытия, мы располагаем информацией о типах миссий, а также о кораблях, которые в них участвуют, и осуществляемой ими деятельности".

Ханзади добавил, что иранские ВМС фиксируют на фото все передвижения американских военных кораблей. "Мы располагаем фотографиями и огромным архивом, демонстрирующими активность США и сил коалиции", - заключил контр-адмирал.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Дональд Трамп 18 июля сообщил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник. По словам президента, БПЛА подлетел слишком близко к кораблю, проигнорировав "многочисленные сигналы" американских военных. В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.

Обстановку в регионе Персидского залива также осложняют накалившиеся отношения между Тегераном и Лондоном из-за задержания властями Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране.

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