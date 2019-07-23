В Пакистане не исключили отказа от ядерного оружия в ответ на аналогичный шаг Индии

23 июля 2019 14:54 (UTC+04:00)

Пакистан готов рассмотреть отказ от ядерного оружия, если Индия пойдет на такой же шаг. Об этом во вторник заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, ядерная война - это не вариант, - сказал Хан, отвечая на вопрос о готовности Исламабада отказаться от ядерного оружия в ответ на аналогичные действия со стороны Индии. - Подобный конфликт между Пакистаном и Индией приведет к нашему самоуничтожению".

Хан также напомнил, что он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать нормализации отношений между Индией и Пакистаном, а также помочь с решением кашмирского вопроса.

"Кашмир - единственная причина, по которой последние 70 лет мы не могли жить как цивилизованные соседи", - подчеркнул он.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

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