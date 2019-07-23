Глава лейбористов прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии

Борис Джонсон смог победить на выборах лидера партии, но он не завоевал поддержку страны, заявил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал одним из своих приоритетов войну с оппозицией.

"Джонсон получил поддержку менее чем 100 тысяч членов Консервативной партии, пообещав сокращение налогов для богатых, представив себя как друга банкиров и продвинув идею выхода из ЕС без сделки. Но он не получил поддержку всей страны", - написал Корбин в Twitter.

Лидер оппозиции повторил, что не поддерживает идеи будущего премьера относительно Brexit, так как выход из ЕС без сделки нанесет ущерб стране.

"Brexit без сделки, который предлагает Джонсон, означает сокращение рабочих мест, рост цен и угрозу продажи национальной системы здравоохранения американским корпорациям по сделке с его дружком Дональдом Трампом", - заявил Корбин.

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