Трамп заявил, что Джонсон станет отличным премьером Великобритании

23 июля 2019 17:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и выразил уверенность в том, что он будет отличным премьер-министром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он отлично справится!" - написал он во вторник в Twitter.

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

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