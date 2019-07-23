Британский бизнес призвал Джонсона как можно быстрее решить проблемы Brexit

Представители британского бизнеса просят нового лидера консерваторов и будущего премьера Бориса Джонсона как можно быстрее решить все проблемы с Brexit. С соответствующими заявлениями выступили главы Института директоров (IoD) - объединения более 30 тысяч глав компаний – Эдвин Морган и Конфедерации британской промышленности (CBI) Кэролин Фэйрбэйрн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.

"Новый премьер-министр примет бразды правления в переломный для бизнеса и страны момент. Крайне важно, чтобы новое правительство осознало, что многие компании в это время переживают трудности и период неопределенности, и оно (правительство) должно быть готово поддержать их. Мы надеемся, что правительство сделает это", - говорится в комментарии Моргана для РИА Новости.

По его словам, связанные с Brexit проблемы привели к снижению производительности в ряде секторов экономики и нарушили инвестиционные планы компаний.

"Выход из ЕС без сделки только усилит неопределенность и отвлечет силы от борьбы с этими вызовами. Чтобы избежать неупорядоченного выхода из Евросоюза, необходимо сосредоточиться на решении остающихся проблем и делать это с пользой для всех", - заявил Морган.

Глава CBI попросила будущего премьера использовать остающееся до даты Brexit время для согласования сделки с ЕС и решения проблем бизнеса.

"В первые 100 (премьерства Джонсона) бизнесу необходимы три вещи: сделка по Brexit, ясный сигнал о том, что Британия открыта для бизнеса и поддержка предпринимательства. Что касается Brexit, то новый премьер не должен недооценивать всех плюсов достижения хорошей сделки", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Фэйрбэйрн.

По ее словам, если Джонсону удастся заключить устраивающую всех сделку с ЕС, то это повысит уверенность бизнеса в будущем, откроет путь инвестициям и позволит положиться на поддержку европейских бизнесменов.

"Нет времени ждать", - заявила Фэйрбэйрн.

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