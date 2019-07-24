В Индии более ста человек стали жертвами наводнений

24 июля 2019 10:57 (UTC+04:00)

Наводнения затронули более 8 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 106 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным на вторник, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов и 55 тысяч человек в 12 округах штата. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 27 человек.

Сообщается, что причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени уровень воды в реках начал спадать.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило порядка 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести.

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