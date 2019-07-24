Индия проведет первые военные учения в космосе

24 июля 2019 12:17 (UTC+04:00)

ВС Индии до конца текущей недели планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы ВС Индии на эскалацию конфликта в космосе", - сказал источник.

По его словам, в связи с растущей наступательной способностью КНР Индия "обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе".

27 марта Моди сообщил об успешном испытании антиспутниковой системы А-SAT, в ходе которого был сбит аппарат на низкой околоземной орбите. По словам премьера, благодаря этому Индия стала космической сверхдержавой. Как заявили в индийском МИД, у Индии нет намерения вступать в гонку вооружений в космосе, а испытание не было направлено против какого-либо конкретного государства.

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