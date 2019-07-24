Число погибших от ударов молний в Индии достигло 32 человек

24 июля 2019 12:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере 32 человека скончались за сутки в результате ударов молний во время проливных дождей, которые продолжаются в штате Бихар на северо-востоке Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Бихара выплатит родственникам каждого погибшего денежную компенсацию в размере $5,7 тыс.", - заявил представитель местных властей. Отмечается, что среди жертв стихии есть женщины и дети. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 102 погибших из-за наводнений и 11 убитых ударами молний в штате Бихар.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи.

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