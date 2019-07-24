Болтон: Вашингтон и Сеул привержены сохранению альянса и защите мира в регионе

24 июля 2019 12:52 (UTC+04:00)

Задача США и Южной Кореи заключается в создании крепкого альянса для защиты мира в регионе. Об этом заявил в среду в Сеуле помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с министром иностранных дел Республики Корея (РК) Кан Гён Хва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на многочисленные вызовы по всему миру, я верю в тесное сотрудничество Южной Кореи и США", - цитирует его высказывание агентство Yonhap.

Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства РК высоко оценила значение США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в других частях мира, в том числе в Ормузском проливе. "Мы поддерживаем ведущую роль США в обеспечении безопасности в различных регионах мира, в том числе нашем регионе и в Ормузском проливе", - заявила Кан Гён Хва.

Министр также выразила уверенность, что "Южная Корея сможет преодолеть все имеющиеся трудности, опираясь на союз с США".

Помощник президента США Джон Болтон прибыл в Сеул 23 июля для консультаций с южнокорейскими чиновниками. Ранее в среду Болтон провел переговоры с главой Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном и главой Министерства национальной обороны РК Чон Гён Ду.

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