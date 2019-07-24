Роухани: Иран не позволит устраивать беспорядок в Ормузском проливе

24 июля 2019 14:45 (UTC+04:00)

Иран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, но не стремится к военной конфронтации и эскалации напряженности, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что этот регион - не место для игр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.

"Не позволим кому-либо устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, в любом случае мы не ищем напряженности и военного столкновения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

По словам президента Ирана, Ормузский пролив - не место для шуток и "игр с международными нормами".
Говоря о задержании британского судна, он отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) провел эту операцию профессионально.

По словам президента Ирана, Тегеран прилагает усилия по обеспечению безопасности не только в Персидском заливе и Ормузском проливе, но и в Баб-эль-Мандебском проливе и Индийском океане.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны, заявил Роухани
Другие страны 15:28
Британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном
Другие страны 15:10
Глава Минобороны Ирана опроверг версию США о сбитых иранских беспилотниках
Другие страны 14:23
Лондон направил в Иран представителя для переговоров о задержанном танкере
Иран 14:01
Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
Другие страны 13:13
Болтон: Вашингтон и Сеул привержены сохранению альянса и защите мира в регионе
Другие страны 12:52
Лента новостей
МФК расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики (Эксклюзив)
Бизнес 15:29
Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны, заявил Роухани
Другие страны 15:28
Турецкая компания ABC Deterjan рассматривает возможности инвестиций в Азербайджан
Экономика 15:25
МЧС Азербайджана подтвердило готовность 116 зданий к эксплуатации
Экономика 15:23
Казахстанский город присоединился к "зеленой" программе ЕБРР
Бизнес 15:22
AFB Bank сократил совокупные активы на 19%
Бизнес 15:18
«ЛУКОЙЛ» планирует построить завод по производству пропилена в Нижегородской области
Энергетика 15:10
Британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном
Другие страны 15:10
Жасмин: В Баку устраиваю "отпуск" от жесткого режима питания (ФОТО)
Интервью 15:09