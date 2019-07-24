Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны - Роухани

24 июля 2019 15:28 (UTC+04:00)

В случае повторных нарушений границ Ирана беспилотниками, Тегеран будет поступать так же, как с американским БПЛА, - сбивать их, заявил президент ИРИ Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.

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