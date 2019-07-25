КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда

КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени и в 05:57 соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник из числа официальных лиц США сообщает, что как минимум в одном случае речь шла о запуске снаряда малой дальности.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

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