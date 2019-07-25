Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Мексике

25 июля 2019 08:48 (UTC+04:00)

Вертолет с четырьмя людьми на борту в среду потерпел крушение в штате Мичоакан на юге Мексики, пассажиры и пилоты погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес.

"С глубоким сожалением сообщаю, что в вертолете, с которым произошел инцидент, находился полицейский штата Хосе Мартин Годой Кастро, глава системы социального страхования Герман Ортега и два пилота, никто не выжил", - написал он.

По его словам, возможной причиной катастрофы могли стать погодные условия. В данный момент специалисты занимаются расследованием произошедшего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп предполагает, что Мексика может разместить больше военных на границе с США
США 02:44
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи силовиков
США 18 июля 02:50
США ужесточат правила предоставления убежища прибывающим со стороны Мексики мигрантам
США 15 июля 22:58
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Другие страны 14 июля 20:11
МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
В мире 13 июля 02:05
В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
Другие страны 12 июля 02:39
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 09:42
"EYOF Баку 2019": Расписание пятого дня соревнований
Общество 09:40
В Индии число жертв ударов молний увеличилось до 51
Другие страны 09:34
ГЭЦ: Более 14 тыс. суббакалавров участвуют в конкурсе по приему в вузы Азербайджана
Общество 09:28
Беларусь повысила свой рейтинг в Глобальном инновационном индексе 2019 года
Беларусь 09:27
Ученые Израиля: жировые клетки делают меланому агрессивной
Израиль 09:23
Какие имена больше всего были популярны в Азербайджане в этом году? (Эксклюзив)
Общество 09:17
Регионы Кыргызстана развиваются неравномерно – Абылгазиев
Кыргызстан 09:09
В Азербайджане будет рассмотрен вопрос обязательного наркологического обследования призывников и военнослужащих
Общество 09:08