Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Мексике

Вертолет с четырьмя людьми на борту в среду потерпел крушение в штате Мичоакан на юге Мексики, пассажиры и пилоты погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес.

"С глубоким сожалением сообщаю, что в вертолете, с которым произошел инцидент, находился полицейский штата Хосе Мартин Годой Кастро, глава системы социального страхования Герман Ортега и два пилота, никто не выжил", - написал он.

По его словам, возможной причиной катастрофы могли стать погодные условия. В данный момент специалисты занимаются расследованием произошедшего.

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