Глава Пентагона обсудит в Сеуле и Токио инцидент с авиацией России и Китая

Новый министр обороны США Марк Эспер намерен в ходе официального визита в Японию и Республику Корея в начале августа обсудить произошедший 23 июля воздушный инцидент с самолетами ВКС РФ и ВВС КНР. Он рассказал об этом в среду в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник глава МИД Японии Таро Коно заявил, что истребители страны должны были принять меры в отношении самолета ВКС РФ в районе спорных островов Токто (Такэсима). Руководителя американского военного ведомства попросили прокомментировать то, как это заявление и сам инцидент могли повлиять на трехсторонние отношения Вашингтона, Токио и Сеула. "Как вы знаете, я отправляюсь с визитом в страны Тихоокеанского региона и встречусь с ними (представителями Японии и Республики Корея - прим. ТАСС), и это будет одной из тем, которые я собираюсь обсудить", - отметил министр.

Говоря о самом инциденте, Эспер сказал, что "не успел в подробностях изучить" его. "В моем понимании Южная Корея, очевидно, отреагировала, это такого рода сдерживание", - сказал глава ведомства. По его версии, российский самолет "действительно пересек южнокорейское воздушное пространство".

Об инциденте

23 июля Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вошли три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра. Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы.

МИД Республики Корея выразил протест временному поверенному в делах РФ в Южной Корее Максиму Волкову.

Как сообщили в Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не допустив при этом нарушений границ других государств. В ведомстве отметили, что поднятые навстречу южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс.

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