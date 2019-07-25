Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом

25 июля 2019 12:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати, на которой был изображен двуглавый орел, тогда как в оригинальной версии у птицы одна голова, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает газета, когда Трамп стал выступать с речью на мероприятии организации Turning Point, на экране за ним появилась президентская печать, которая на первый взгляд была похожа на настоящую, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что она изменена. Так, вместо орла с одной головой в круге был изображен двуглавый орел, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Авторы измененного символа, по-видимому, хотели пошутить над тем, что Трамп увлекается игрой в гольф, и намекнуть на скандал о его связях с Россией.
Необычный вид президентской печати заметили участники мероприятия, и изображение ее быстро попало в СМИ.

Между тем, как пишет газета, до выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать, символ в оригинальном виде также присутствовал на кафедре, за которой стоял глава государства.

Официальный представитель Белого дома заявил изданию, что до того, как измененный символ президента появился на экране, представители администрации не видели его. Представитель некоммерческой организации Turning Point также заявил, что не знает, как изображение оказалось на экране. По его словам, возможно, ошибку совершила команда, которая отвечала за звуковое и видео сопровождение мероприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
Другие страны 12:01
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Другие страны 11:52
Глава Пентагона обсудит в Сеуле и Токио инцидент с авиацией России и Китая
Другие страны 09:57
Пентагон не планирует заниматься эскортом судов в Персидском заливе
США 08:23
Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном
США 06:29
Трамп предполагает, что Мексика может разместить больше военных на границе с США
США 02:44
Лента новостей
В южном регионе Азербайджана завершается реконструкция автодороги
Общество 12:51
"EYOF Баку 2019": Стартовал финал многоборья по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:50
Ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку
Общество 12:35
В Индии из желудка молодой женщины достали более 1,5 кг украшений и монет
Другие страны 12:26
Операторы мобильной связи в Азербайджане за 6 месяцев заработали более 420 млн манатов
ИКТ 12:24
AGBank сократил активы
Бизнес 12:17
Создание системы информпространства улучшит уровень электронных услуг в Азербайджане
ИКТ 12:16
В Казахстане запущен новый мусоросортировочный комплекс
Бизнес 12:10
Газопровод "Газли - Шымкент" возобновил работу после пожара
Энергетика 12:06