Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом

Президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне на фоне измененной президентской печати, на которой был изображен двуглавый орел, тогда как в оригинальной версии у птицы одна голова, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает газета, когда Трамп стал выступать с речью на мероприятии организации Turning Point, на экране за ним появилась президентская печать, которая на первый взгляд была похожа на настоящую, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что она изменена. Так, вместо орла с одной головой в круге был изображен двуглавый орел, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Авторы измененного символа, по-видимому, хотели пошутить над тем, что Трамп увлекается игрой в гольф, и намекнуть на скандал о его связях с Россией.

Необычный вид президентской печати заметили участники мероприятия, и изображение ее быстро попало в СМИ.

Между тем, как пишет газета, до выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать, символ в оригинальном виде также присутствовал на кафедре, за которой стоял глава государства.

Официальный представитель Белого дома заявил изданию, что до того, как измененный символ президента появился на экране, представители администрации не видели его. Представитель некоммерческой организации Turning Point также заявил, что не знает, как изображение оказалось на экране. По его словам, возможно, ошибку совершила команда, которая отвечала за звуковое и видео сопровождение мероприятия.

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