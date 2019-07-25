Джонсон заявил, что все члены его кабинета выступают за выход из ЕС к 31 октября

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что все члены его кабинета выступают за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз не позднее 31 октября. Как сообщает сайт газеты The Independent, на первом заседании сформированного им накануне кабмина Джонсон подчеркнул, что ближайшие три месяца его премьерства будут поворотным моментом в британской истории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как все вы знаете, перед нами стоит колоссальная по масштабам задача. Это поворотный момент в истории нашей страны, - сказал Джонсон, обращаясь к своим министрам. - Сейчас мы, все мы, привержены тому, чтобы страна покинула Европейский союз 31 октября или раньше этого срока без всяких "если" и без всяких "но". Однако мы не будем дожидаться 31 октября, чтобы начать осуществлять новую потрясающую программу для нашей страны, а значит мы должны осуществить то, что по-настоящему важно для людей".

Позднее в четверг Джонсон выступил перед Палатой общин британского парламента и назвал конкретные приоритеты своего правительства. Ожидается, что ему также придется отвечать на резкую критику со стороны оппозиции и однопартийцев, многие из которых недовольны тем, что Джонсон окружил себя убежденными евроскептиками и членами правого крыла правящей Консервативной партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутый между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Джонсон, победивший в борьбе за пост нового лидера консерваторов и в среду вступивший в должность премьер-министра, обещает заключить с ЕС "новое лучшее соглашение" об условиях Brexit или осуществить выход из ЕС по жесткому сценарию - без какого-либо соглашения с Евросоюзом.

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