В Париже установлен новый температурный рекорд

25 июля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Париже, была зафиксирована в четверг в 13:42 - столбик термометра показал 41 градус по Цельсию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают синоптики, последний раз подобная жара была зафиксирована во французской столице 28 июля 1947 года. Ожидается, что воздух в Париже в четверг прогреется до 42 градусов.

В среду Meteo France объявила максимальный (красный) уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары. В четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах.

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