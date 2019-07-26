КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле

26 июля 2019 02:56 (UTC+04:00)

КНДР заявила, что провела испытания новых "управляемых тактических ракет" в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.

Отмечается, что пуски ракет состоялись под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

После испытания Ким Чен Ын выразил удовлетворение "характерными чертами тактической управляемой ракеты - низковысотному планированию и резкому выходу на орбиту полета, что делает затруднительным ее перехват", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении также говорится, что Ким Чен Ын призвал Южную Корею отказаться от проведения военных учений и развертывания новых вооружений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей. После встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР
В мире 25 июля 21:50
Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты, заявили в Сеуле
Другие страны 25 июля 16:43
Испытанная КНДР ракета может поразить часть территории Японии
Другие страны 25 июля 13:49
В Сеуле считают, что одна из запущенных КНДР ракет была новой разработкой
Другие страны 25 июля 10:16
В Сеуле призвали Пхеньян прекратить действия, способствующие росту напряженности в регионе
Другие страны 25 июля 08:39
КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда
Другие страны 25 июля 05:03
Лента новостей
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
В мире 03:33
Открытие фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку – зажигательные номера и экстравагантные сценические наряды (ФОТО)
Звёздный мир 03:28
ВВС Турции нейтрализовали шесть террористов РПК на севере Ирака
Турция 02:28
В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограм
Другие страны 01:59
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
Другие страны 01:33
США попросили Турцию не вводить в строй С-400
США 00:48
"Нефтчи" обыграл тульский "Арсенал"
Общество 00:21
В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
Арабские страны 00:12
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Турция 25 июля 23:45