КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле

КНДР заявила, что провела испытания новых "управляемых тактических ракет" в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее", передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.

Отмечается, что пуски ракет состоялись под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

После испытания Ким Чен Ын выразил удовлетворение "характерными чертами тактической управляемой ракеты - низковысотному планированию и резкому выходу на орбиту полета, что делает затруднительным ее перехват", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении также говорится, что Ким Чен Ын призвал Южную Корею отказаться от проведения военных учений и развертывания новых вооружений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей. После встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.

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