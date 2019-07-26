Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в пятницу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Гён Хва, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе переговоров с Майком Помпео, которые длились 30 минут, "в связи с пусками Северной Кореей стороны подтвердили намерение обмениваться информацией, а также по-прежнему тесно взаимодействовать в формате Япония-США-Южная Корея", говорится в сообщении японского МИД.

Разговор Коно с южнокорейской коллегой был вполовину короче, но шире по повестке. Стороны также подтвердили приверженность к тесному сотрудничеству в трехстороннем формате, а также "провели обмен мнениями по насущным проблемам двусторонних отношений", что подразумевает обсуждение наиболее острой сейчас между двумя странами проблемы – введения ограничений на поставку в Южную Корею ряда товаров и возможного исключения Южной Кореи из списка стран, которым Япония оказывает режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

В четверг КНДР осуществила пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. По уточненным данным южнокорейских военных, дальность обеих ракет составила 600 километров, высота 50 километров. Они считают, что это новый тип вооружений, японские же военные считают, что это тот же тип ракет, которые были испытаны Пхеньяном в мае этого года и которые условно классифицируют как KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. В то же время, в мае дальность полета составила 420 и 270 километров.

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