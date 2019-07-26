Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" осуществлен в 11.57 с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. Через некоторое время после пуска было подтверждено, что все три спутника вышли на заданную орбиту.

Спутники будут преимущественно использоваться для исследований электромагнитной среды.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 308-я миссия.

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