Еврокомиссар по вопросам расширения заявил о своей вероятной отставке

26 июля 2019 15:25 (UTC+04:00)

Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, занимающий эту должность в составе двух последних Еврокомиссий (ЕК) с 2014 года, вероятно, покинет свой пост. Об этом он заявил журналистам в пятницу в Белграде на совместной пресс-конференции с премьером Сербии Аной Брнабич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вероятно, я покину свою должность, но я останусь привержен региону, каким бы ни была моя следующая работа. Надеюсь, что будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен будет работать над европейской перспективой Западных Балкан", - заявил он.

Хан поблагодарил сербских коллег за взаимодействие на протяжении последних лет и пообещал дальнейшую поддержку Белграду на пути в ЕС. Отвечая на вопрос, какую должность он займет в новом составе Еврокомиссии, политик ответил: "Я хотел бы это знать, но не знаю". По его словам, до конца августа идет формирование списков кандидатов, на основе которых будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен к 1 ноября сформирует ее новый состав "в соответствии со своими целями".

Йоханнес Хан родился в Вене в 1957 году, закончил Венский университет, имеет степень доктора философии. С 2007 по 2010 год занимал пост федерального министра Австрии по науке и исследованиям, с 2008 по 2009 являлся также министром юстиции. В 2010-2014 гг. занимал пост еврокомиссара по региональной политике, с 2014 года - европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства.

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