При взрыве доменной печи в Индии погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и 11 пострадали в результате взрыва доменной печи на заводе в штате Пенджаб в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу недалеко от города Лудхияна. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что все пострадавшие являются работниками завода.

По данным полиции, взрыв произошел из-за технической неисправности в печи.

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