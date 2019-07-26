При взрыве доменной печи в Индии погиб человек

26 июля 2019 15:50 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб и 11 пострадали в результате взрыва доменной печи на заводе в штате Пенджаб в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу недалеко от города Лудхияна. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что все пострадавшие являются работниками завода.

По данным полиции, взрыв произошел из-за технической неисправности в печи.

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