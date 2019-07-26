На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности

26 июля 2019 16:11 (UTC+04:00)

Наивысший (красный) уровень метеоопасности, который в среду ввели в 20 департаментах на севере Франции из-за жары, был отменен в пятницу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также число департаментов Франции, где установлен оранжевый – предпоследний – уровень опасности, снизилось с 60 до 31.

В четверг в Париже был побит температурный рекорд, столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса. Кроме Парижа, температурные рекорды были установлены в более чем 50 французских городах.

Первый эпизод аномальной жары наблюдалась во Франции в конце июня, тогда столбики термометров в ряде регионов страны также поднимались выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.

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