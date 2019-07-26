Борис Джонсон изложил Макрону свою позицию по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которых изложил ему свою позицию по Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, глава британского правительства изложил французскому президенту перечень тех целей, которых ему хотелось бы достичь в отношении предстоящего выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, и лидеры двух стран договорились поддерживать контакты по данной теме.

Представитель Джонсона также информировал, что британский премьер собирается обсудить проблему Brexit и с другими лидерами ЕС и что в диалогах с ними он будет излагать те же принципы, которые он высказал в четверг в Палате общин британского парламента. Как было отмечено, премьер заявит своим европейским коллегам, что "хочет заключить сделку" об условиях Brexit, и будет энергично этого добиваться, но поскольку британский парламент уже трижды отвергал ранее достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем, потребуется пересмотр этого документа и "обеспечение отмены бэкстопа".

Режим "бэкстоп", ранее согласованный предшественницей Джонсона на премьерском посту Терезой Мэй и властями Европейского союза, позволяет Ольстеру на неопределенное время оставаться после Brexit в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке. Тем самым режим позволяет избежать появления на острове Ирландия "жесткой границы", предусматривающей наличие пограничной и таможенной инфраструктуры, и гарантировать свободу передвижения по острову жителям расположенных на нем двух государств, предусмотренную документами о политическом урегулировании межобщинного конфликта в Северной Ирландии. Упоминание этого режима в ранее заключенном соглашении между Лондоном и Брюсселем стало непреодолимой преградой для одобрения этой сделки Палатой общин.

По словам сотрудника премьерской канцелярии, Джонсон уже переговорил с политическими лидерами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии и подчеркнул во время общения с ними важность сохранения общебританского единства.