В Германии зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру

26 июля 2019 16:28 (UTC+04:00)

Столбики термометров рядом с германским городом Линген (федеральная земля Нижняя Саксония) поднялись в четверг до отметки 42,6 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд - 40,5 градуса - был зафиксирован в среду в городе Гайленкирхен. До тех пор самым жарким было 5 июля 2015 года, когда температура составила 40,3 градуса в баварском Китцингене.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. Даже на побережье Балтийского моря столбики термометров держатся на отметке 30 градусов.

В стране было решено на выходные отключить от сети атомную электростанцию "Гронде", расположенную недалеко от германского Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). Это связано с высокой температурой воды в реке Везер.

Немецкая партия "зеленых" считает нужным смягчить условия труда при температуре выше 30 градусов: офисным сотрудникам предлагается разрешить работать из дома, а трудящимся на открытом воздухе - давать выходной. С такой инициативой выступила парламентская фракция партии.

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