ЕС считает, что Великобритания не получит место в новой Еврокомиссии

26 июля 2019 16:47 (UTC+04:00)

ЕС считает, что Великобритании не следует направлять своего кандидата в Еврокомиссию нового состава, которая под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет работать с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2024 года. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто в пятницу на брифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До момента выхода Великобритании из Евросоюза эта страна пользуется всеми правами и обязанностями члена ЕС, включая необходимость направить своего кандидата в Еврокомиссию нового состава, - отметила она. - Однако Великобритания намерена покинуть Евросоюз 31 октября (до начала работы новой Еврокомиссии). Мы также приняли во внимания многочисленные заявления нового премьер-министра Бориса Джонсона, что Соединенное Королевство непременно покинет ЕС до этой даты. Поэтому, мы исходим из того, что Великобритания не должна направлять своего представителя в Еврокомиссию нового созыва".

Согласно нормам ЕС, в Еврокомиссию назначается по одному представителю от каждой из 28 стран Евросоюза. Своих кандидатов страны сообщества должны представить в течение августа председателю Еврокомиссии следующего состава Урсуле фон дер Ляйен, которая до конца сентября должна провести с ними собеседования и распределить профильные полномочия. После этого полный состав Еврокомиссии должен утвердить Европейский парламент, что произойдет на сессии в конце сентября - начале октября.

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