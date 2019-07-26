Маневры Южной Кореи и США состоятся по плану

26 июля 2019 16:57 (UTC+04:00)

Совместные учения США и Республики Корея "Тонмэн 19-2" ("Альянс") состоятся, несмотря на ракетные пуски КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации южнокорейского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности отмены предстоящих военных маневров, неназванный чиновник заявил, что планы проведения совместных учений вооруженных сил Республики Корея и США "не изменились".

Командно-штабные учения США и Южной Кореи "Тонмэн 19-2", являющиеся сокращенной версией полномасштабных маневров Ulchi Freedom Guardian, намечены на август текущего года.

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.

В пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что КНДР осуществила запуск двух новых тактических управляемых ракет. Согласно заявлению северокорейской стороны, пуск стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове.

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