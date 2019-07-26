МИД Ирландии: Борис Джонсон намеренно идет на конфликт с ЕС по поводу Brexit

26 июля 2019 17:33 (UTC+04:00)

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерено идет на конфликт с ЕС и Ирландией по Brexit, такой поход совсем не помогает делу. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белфасте вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Глава ирландской дипломатии прокомментировал состоявшееся в четверг выступление Джонсона в британском парламенте, в котором тот в очередной раз заявил о намерении убрать из текста соглашения по Brexit механизм "бэкстоп", гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии. Коувени отметил, что подход нового премьера Великобритании "совсем не помогает делу и не способен привести к соглашению".

"Такое впечатление, что он намеренно идет на конфликт с Евросоюзом и Ирландией в переговорном процессе по Brexit", - сказал ирландский премьер. "Думаю, он в состоянии пояснить причину, по которой он это делает", - продолжил Коувени.

Касаясь итогов состоявшихся в Белфасте переговоров с новым британским секретарем по Северной Ирландии Джулианом Смитом, Коувени отметил, что их разговор был "полезным".

Глава МИД Ирландии также выразил надежду на успешный исход проходящих в Белфасте с начала мая переговоров между североирландскими партиями. "Думаю, договоренность о формировании коалиционной исполнительной власти в Северной Ирландии будет достигнута в ближайшие недели", - отметил ирландский министр.

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