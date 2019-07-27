МИД Германии: переговоры о миссии ЕС в Персидском заливе находятся на начальной стадии

27 июля 2019 11:43 (UTC+04:00)

Переговоры о европейской миссии по наблюдению за безопасностью в Персидском заливе находятся на начальной стадии, об участии в ней Германии говорить пока рано. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газетам редакционной группы Funke, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В наших интересах говорить с партнерами по ЕЗ (Великобритания и Франция - прим. ТАСС) о том, как они себе представляют возможную морскую миссию в Персидском заливе. В настоящее время мы поддерживаем контакт с новым британским правительством, чтобы узнать, какова его позиция. Однако планирование находится на начальной стадии. Об участии Германии можно будет говорить лишь после того, как появится ясность относительно формы такой миссии", - сказал Маас.

По его словам, "прежде всего европейцы" прикладывают усилия для того, чтобы задействовать дипломатические рычаги влияния на Иран. Министр указал, что Берлин не хочет присоединяться к "американской стратегии максимального давления" на Тегеран. Он добавил, что нужны эффективные переговорные каналы с Ираном и странами региона.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы сроки открытия автомагистрали Самтредиа-Григолети
Финансы 11:37
Иранский сухогруз затонул в водах Азербайджана из-за технической неисправности
Происшествия 10:45
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
В мире 02:27
Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику
В мире 26 июля 23:47
США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников
В мире 26 июля 23:19
Трамп примет ответные меры из-за введения Парижем цифрового налога на компании из США
В мире 26 июля 22:52
Лента новостей
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 12:01
ЕОК: Бакинский турнир займет свое место в истории молодежных спортивных соревнований
Политика 11:58
ЕАБР вложится в развитие казахстанского порта Курык
Бизнес 11:56
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 11:43
Park Cinema дал старт продажам билетов на девятый фильм Квентина Тарантино
Интересное 11:43
Азад Рагимов: XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль прошел на высоком уровне
Общество 11:40
Названы сроки открытия автомагистрали Самтредиа-Григолети
Финансы 11:37
Госкоммерцбанк Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:32
Нефтяной госконцерн Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:31