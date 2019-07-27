Взрыв прогремел в столице Афганистана, есть раненые

27 июля 2019 18:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека получили ранения при взрыве в столице Афганистана, Кабуле, в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство "Синьхуа", в одном из кварталов центральной части города был подорван заминированный автомобиль.

По свидетельству очевидцев, среди пострадавших несколько детей. Все раненые доставлены в местный госпиталь.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за инцидент.

В середине прошлой недели в результате трех взрывов, устроенных террористами в Кабуле, погибли восемь афганцев, около 30 получили ранения.

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