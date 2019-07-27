Число спасенных из застрявшего в паводке поезда в Индии превысило 1 тыс. человек

27 июля 2019 20:03 (UTC+04:00)

Число людей, которые были эвакуированы в субботу из пассажирского поезда, застрявшего на западе Индии из-за сильного паводка, превысило тысячу человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам представитель Центральных железных дорог Индии Сунил Удаси.

"Все 1050 пассажиров перевезены в безопасное место. Специальный поезд из 19 вагонов отправится до Колхапура с этими пассажирами", - цитирует Удаси сайт газеты Times of India. Ранее сообщалось о 700 спасенных пассажирах.

Мощный муссонный ливень стал причиной затопления железнодорожного полотна, из-за чего состав "Махалакшми экспресс", отправившийся в пятницу вечером по маршруту Мумбаи - Колхапур, вскоре после полуночи оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи. Сотни пассажиров призывали на помощь по мобильным телефонам.

Часть из них смогла покинуть состав, но многие, в том числе женщины, дети и пожилые люди, оставались в поезде, поскольку он оказался окруженным водой глубиной 1,5-2 метра. Администрация железной дороги призвала пассажиров не рисковать и ждать помощи. Пассажиры провели более 15 часов без питьевой воды и еды.

Власти создали оперативный штаб в составе представителей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армии, ВВС. В спасательной операции принимали участие моторные лодки и военные вертолеты, а также военнослужащие. Людей обеспечили питанием, оказали медицинскую помощь. Все спасенные пассажиры чувствуют себя нормально, сообщают местные чиновники.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Мощные проливные дожди вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочисленные несчастные случаи в разных районах Индии.

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