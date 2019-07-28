У берегов Японии произошло землетрясение

28 июля 2019 00:13 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 18.31 по времени UTC (21.31 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 375,8 километров. Эпицентр находился в 144 километрах к юго-востоку от города Сингу.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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