Ким Чен Ын в годовщину окончания Корейской войны почтил память павших солдат

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в 66-ю годовщину подписания соглашения о перемирии в Корейской войне (1950-1953), которая отмечается в стране как День победы, посетил в субботу кладбище участников боевых действий, где почтил память павших. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР возложил красную розу к мемориалу погибших солдат. Как сообщает агентство, в этот же день Ким Чен Ын побывал на концерте Государственного симфонического оркестра КНДР, который был посвящен празднику. В зале пхеньянского театра Самчжиён присутствовали ветераны войны, заслуженные деятели культуры и искусства, а также члены высшего руководства республики.

Как отмечает ЦТАК, среди политических деятелей, сопровождавших на концерте Ким Чен Ына, был министр иностранных дел Ли Су Ён, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи, заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, а также родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК. Как обратили внимание эксперты, эти государственные чиновники принимали участие в Ханойском саммите лидеров КНДР и США, который состоялся в конце февраля 2019 года.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР и официально называется День победы в Отечественной освободительной войне. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.

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