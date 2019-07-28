В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной морской границы

Рыболовецкое судно из КНДР пересекло в воскресенье северную разграничительную линию между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Желтом море, после чего было задержано южнокорейскими военными и доставлено в порт Янъян для последующего расследования инцидента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства Ренхап, в северокорейской шхуне находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР. Именно это стало причиной сопровождения северокорейского судна в южнокорейский порт, хотя официального подтверждения того, что мужчина является действующим служащим вооруженных сил КНДР, пока нет.

"Члены экипажа (северокорейского судна – ред.) сообщили, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации", - цитирует агентство представителей объединенного комитета начальников штабов.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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