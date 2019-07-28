Спецпосланник США по рассказал, когда пройдут межафганские переговоры

28 июля 2019 10:38 (UTC+04:00)

Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с движением "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Много разговоров в Кабуле по поводу межафганских переговоров. Чтобы прояснить, эти переговоры произойдут после того, как мы заключим наши собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной переговорной группой, состоящей из правительственных чиновников, представителей ключевых политических партий, представителей гражданского общества и женщин", - заявил Халилзад в Twitter.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.

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