Оппозиция Судана обсудит конституционную декларацию

28 июля 2019 19:42 (UTC+04:00)

Представители оппозиционных суданских "Сил за свободу и перемены" проведут в воскресенье во второй половине дня внутреннюю встречу для обсуждения всех положений конституционной декларации, на основании которой страна будет жить в предстоящий переходный период, сообщает суданское издание "Шурук", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Такая встреча будет предварять возобновление официальных переговоров с военным советом Судана.

Ранее представитель Африканского союза, выступающего посредником на переговорах в Хартуме, сообщил, что переговоры между военными и гражданской оппозицией в очередной раз перенесены. Он также не смог назвать новую дату начала обсуждения.

По информации издания "Шурук", полноценное возобновление переговоров, возможно, стартует в ближайший вторник, а до этого пройдут внутренние консультации оппозиции, а также консультации технического комитета переговоров.

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