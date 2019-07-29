Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США

Власти Китая приступили к проведению антидемпингового расследования импортных поставок мета-крезола (м-крезола) из Соединенных Штатов, ЕС и Японии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства коммерции КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, поводом к проведению расследования стало поступившее в министерство 20 июня заявление одной из китайских компаний с обвинением иностранных производителей в демпинге товара на рынок КНР.

Сообщается, что расследование будет завершено к 29 июля 2020 года, однако в случае необходимости оно может быть продлено до 29 января 2021 года.

Мета-крезол получают из каменноугольной или сланцевой смолы. Применяется при получении фенолоальдегидных смол, дезинфекционных средств, в производстве азокрасителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.