В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота

29 июля 2019 11:41 (UTC+04:00)

Полиция Бразилии задержала четырёх подозреваемых в краже более 700 килограммов золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг днем на двух автомобилях, имитировавших полицейские.

Они также носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены. После проникновения в грузовой терминал преступники ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись.

Ранее сообщалось, что в общей сложности было похищено 750 килограмм золота, позднее уточнили, что речь идет о 718,9 килограмма.

По данным портала, одним из задержанных является глава логистических операций в терминале 33-летний Петерсон Паттрисиу (Peterson Pattrício), который ранее заявлял полиции, что грабители взяли в заложники его вместе с семьей, чтобы получить необходимую информацию.

Также был задержан его знакомый Петерсон Бразил (Peterson Brasil). Как показывает расследование, именно он уговорил Паттрисиу участвовать в афере. Имена еще двух задержанных не сообщаются. По предварительным данным, речь идет о владельцах стоянки, где были припаркованы используемые в ограблении автомобили.

Стоимость похищенного золота оценивается примерно в 30 миллионов долларов США.

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