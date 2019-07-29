В Шанхае введен предпоследний уровень опасности из-за жары

29 июля 2019 12:12 (UTC+04:00)

Власти Шанхая из-за установившейся в городе жары объявили в понедельник оранжевый, предпоследний, уровень опасности. Соответствующее уведомление опубликовано местной администрацией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Центральное метеорологическое управление города приняло решение повысить уровень опасности с желтого, который действовал последние несколько дней, до оранжевого. Температура в городе быстро повышается и в ближайшее время в некоторых районах Шанхая столбик термометра может дойти до +38 градусов по Цельсию.

Жителей города призывают сократить время пребывания на открытом пространстве в самое жаркое время суток, а предприятиям предписано предпринять необходимые меры, чтобы предотвратить несчастные случаи на производстве. О каких-либо инцидентах в городе пока не сообщалось.

При красном уровне опасности, который объявляется при температуре от +41 градуса по Цельсию, вводится особый режим работы на предприятиях. В мае власти Шанхая объявили о повышении размера минимальной ежемесячной выплаты тем, кто работает в жаркие летние месяцы в условиях высоких температур. Соответствующая доплата к положенному окладу теперь будет составлять минимум 300 юаней (около $43). Сумма подобных выплат не менялась с 2011 года и находилась на уровне минимум 200 юаней ($29) в месяц.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются голубым, желтым, оранжевым и красным цветами.

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