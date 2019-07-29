Британское правительство готовится к работе в условиях торговых норм ВТО

Великобритания максимально подготовиться к выходу из Европейского союза (ЕС) без соглашения, что предусматривает возвращение к торговым нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над планами по выходу из Евросоюза, предпочтительнее через соглашение, но если ЕС не уберет недемократичный пункт о бэкстопе (механизме, гарантирующем сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС), нам придется обеспечить народу определенность, что мы выходим из ЕС к концу октября. И если это значит, что мы выходим по правилам ВТО, то мы должны быть готовы к этому наилучшим образом", - сказал он в эфире вещательной корпорации Би-би-си. Рааб также отметил, что правительство ускоряет подготовку к подобному сценарию.

В настоящее время Великобритания, как член ЕС, ведет беспошлинную торговлю с другими странами сообщества, а также с теми государствами, с кем у ЕС заключены соглашения о свободной торговле. При варианте выхода без соглашения с ЕС страна не сможет пользоваться подобными привилегиями.

Борис Джонсон в своей первой речи 23 июля на посту премьер-министра Великобритании обещал, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

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