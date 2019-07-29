Сеул открыт для переговоров с Токио по отмене торговых ограничений

29 июля 2019 17:21 (UTC+04:00)

Республика Корея готова на переговоры с Японией об отмене торговых ограничений, несмотря на нежелание Токио идти на контакт. Об этом в понедельник сообщила заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ю Мён Хи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к переговорам [с Японией] в любое время", - заявила замминистра торговли на пресс-конференции. Она также добавила, что ранее торговое ведомство Южной Кореи предложило японской стороне провести министерскую встречу на полях конференции Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, которая пройдет в Пекине 2-3 августа. Однако, по ее словам, Токио ответил отказом на данную инициативу, сославшись на занятость министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

1 июля власти Японии ужесточили контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения двух стран обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония намерена усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет
Другие страны 16:23
Япония считает, что миру нужен новый договор о РСМД с участием всех ядерных держав
Другие страны 15:09
Узбекистан и Южная Корея учредят СП
Бизнес 14:50
Южная Корея вернула на родину задержанных за нарушение границы граждан КНДР
В мире 06:54
В Японии стоимость страховки идущих по Ормузскому проливу танкеров выросла в 10 раз
Другие страны 28 июля 08:52
В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной морской границы
Другие страны 28 июля 08:31
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальяне
Политика 17:28
Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары
Другие страны 17:21
Во Франции активизировался вулкан на острове Реюньон
Европа 17:04
В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 110 тыс объектов недвижимости (ФОТО)
Общество 17:03
Беларусь настроена на совместную работу с ЕС по расширению диалога - Макей
Беларусь 16:52
В Судане во время мирной демонстрации убиты пять человек
Другие страны 16:52
В Бишкеке обсуждают вопросы реабилитации и реинтеграции репатриантов в Центральной Азии
Кыргызстан 16:43
Таджикистан заключил пять новых инвестсоглашений на крупную сумму
Таджикистан 16:39
Минсельхоз Азербайджана продолжает обучение фермеров
Бизнес 16:38