Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела

Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи подвергся обстрелу в понедельник во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в тунисский город Сфакс, говорится в сообщении администрации аэропорта на официальной странице в сети Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обстрел привел к приостановке работы аэропорта", – говорится в сообщении. Воздушная гавань полностью прекратила прием и отправку рейсов.

Два рейса ливийской авиакомпании, прибывающие из Стамбула и Туниса, были перенаправлены в аэропорт ливийской Мисраты.

Международный аэропорт ливийской столицы регулярно приостанавливает работу из-за ракетных обстрелов. Обстрелы участились после начала масштабныx боевых действий в районе ливийской столицы.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

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