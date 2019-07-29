В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли более 50 заключенных

29 июля 2019 22:02 (UTC+04:00)

По меньшей мере 52 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в северном бразильском штате Пара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал Globo.

По информации телеканала, в ходе почти пятичасового мятежа 16 заключенных были обезглавлены. Другие погибли в результате поджога одного из бараков. Захваченные заключенными двое сотрудников пенитенциарного учреждения освобождены.

Это уже второе крупное происшествие такого рода в Бразилии за последние три месяца. В мае в тюрьме столицы штата Амазонас в результате бунта погибли 55 заключенных.

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