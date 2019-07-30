В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков

30 июля 2019 01:25 (UTC+04:00)

На выходных в Токио вдоль реки Сумида было запущено около 20 тысяч фейерверков в честь ежегодного фестиваля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает News On Japan.

Фестиваль фейерверков на реке Сумида проводится в последнюю субботу июля и собирает около миллиона зрителей.

В этом году фейерверки формировали образы, связанные с Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Токио в 2020 году и новой эрой "Рэйва", начавшейся первого мая.

Тысячи людей в традиционном японском кимоно "юката" радовались и фотографировали фейерверки. Всего фестиваль длился полтора часа.

Путешественница, приехавшая из префектуры Айти, отметила, что зрелище было фантастическим, и добавила, что в следующем году обязательно вернется.

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