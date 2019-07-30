Три человека спасены с горящего катера на реке Оттава в районе столицы Канады

30 июля 2019 01:49 (UTC+04:00)

Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава в районе канадской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел после полудня в понедельник, когда один из частных катеров, плывших по реке, загорелся. Три человека, которые находились на нем, прыгнули в воду и были оперативно подобраны ближайшими судами. Они не пострадали.

Прибывший на место пожарный катер быстро ликвидировал возгорание.

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